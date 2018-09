Dalic: "Ronaldo es un egoísta, no lo querría nunca en mi equipo"

"¡Ronaldo es un egoísta y yo nunca lo quisiera tener en mi equipo!", declaró Dalic al deportivo croata Sportske Novosti.

Respondió así a las críticas sobre la concesión del premio de la UEFA, el jueves pasado, al jugador croata Luka Modric, en una gala a la que no acudió el portugués Cristiano Ronaldo.



El seleccionador opinó que Ronaldo "es uno de esos jugadores que piensan: 'Con tal de que yo marque un gol, no importa que perdamos el partido'".



Elogió a Modric, al que consideró "una persona brillante, siempre dispuesta a ayudar a otros".



"No lo cambió ni la fama, ni el Real Madrid, ni el haber conquistado la Liga de Campeones, ni la plata en el Mundial..", evaluó el técnico croata.



Anunció en la misma entrevista que Croacia afrontará, tanto el amistoso contra Portugal, el próximo jueves, como el partido de la Liga de Naciones contra España, el 11 de septiembre, sin ocho o nueve de los jugadores presentes en el pasado Mundial en Rusia, en el que la selección se convirtió en subcampeona.