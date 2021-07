¡Dale, dale, dale!

"Desde que tengo uso de razón mis papás hacen piñatas. Crecí en ese ambiente. Tenía amigos de la Primaria que iban a la casa y les sorprendía y yo no les tomaba el mismo aprecio. Mis papás son muy trabajadores y eso influye en lo que soy ahora, nunca me faltó nada. Mis padres tuvieron dificultades cuando eran niños y a base de trabajo duro se superaron y viví en un ambiente de trabajo arduo", contó Moreno a CANCHA.

"Nunca tuve la habilidad real para hacerlo (fabricar piñatas) y al final mi papá me corría del taller. No me entraba la habilidad para hacerlo y mi papá terminaba enojado".

El peleador mexicano recordó que luego de dejar de estudiar un año retomó el arte de hacer piñatas; sin embargo, años más tarde se convirtió en coleccionista desde el 2018 de legos y funkos.

"Todo derivó de las peleas. Me lesioné en 2018, estaba en mi casa en reposo absoluto para recuperarme de buena manera de mi lesión, estaba muy aburrido en mi casa porque sino entreno no sé qué hacer.

"Mi esposa iba a ir al cumpleaños de un niño, tenía un regalo, pero al final no fue, veo el regalo, lo armé y eran piezas para construir, me distraje, me salió el estrés, al siguiente día voy a una tienda gigante y compré un lego y comencé a armarlo, desde niño coleccionaba tarjetas y tazos, y en 2019 empiezo a coleccionar funkos, y este año empecé a coleccionar cómics", compartió entre risas el peleador de 27 años de edad.

Hoy disfruta de la gloria del cinturón en el peso Mosca pese a que hace un par de años había terminado contrato con la empresa y promete pelear en el País.

"En aquel momento la empresa quería desaparecer la categoría, no era algo contra mí. Empecé a tener problemas económicos en este tiempo. Pedí dinero prestado para operar a mi niña, había días donde no sabía qué hacer, no siempre vas a estar motivado en tu carrera y ahí la disciplina juega mucho y te tienes que levantar aunque tu cuerpo diga que no y tienes que levantarte", ratificó conmovido el campeón.

"Es el plan a futuro (pelear en México). Hay planes buenos para el País y con esto que acabo de conseguir soy punta de lanza, (aunque) la pandemia complica todo".

El tijuanense se convirtió hace un mes en el primer campeón del mundo nacido en territorio nacional del UFC.