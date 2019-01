Dakota Johnson tiene fobia a las redes sociales

A diferencia de la mayoría de actores y actrices de Hollywood, Dakota Johnson tiene claro que las redes sociales no son su escaparate. La protagonista de Cincuenta sombras de Grey considera que en estas plataformas se muestra una belleza que no es real y se da una imagen errónea donde el físico es lo más importante. "No importa cómo seas físicamente, la belleza real se ve en cómo te comportas y en cómo tratas a los demás", ha dicho la hija de Melanie Griffith en una entrevista a la edición estadounidense de la revista Elle. "Para mí, la belleza es tu corazón y cómo se lo das a otros y cómo das y recibes amor y respeto. Así que eso es algo que deberías poner en Instagram, no importa lo famoso que seas ni tu físico. Eso es lo que es importante", recalcó la actriz.

Unas declaraciones que concuerdan con su breve paso por Instagram. Se unió a la red social en 2015, el mismo año que se estrenó la primera cinta de la trilogía que le ha catapultado a la fama, pero su primera y única publicación no la realizó hasta tres años después, el pasado 8 de octubre. No era ni un selfie ni una fotografía de su familia o amigos ni de ninguna alfombra roja –como acostumbran los famosos–, sino una imagen con un número de teléfono. Se trata exactamente de su número personal, pues como anunció unos días antes en el Global Citizen Festival de Nueva York, la actriz puso a disposición su móvil para aquellas mujeres víctimas de agresión sexual.

"Las mujeres y las niñas en todos los rincones del mundo se enfrentan a la violencia extrema y al acoso sexual a diario. [...] No quiero hablar por ti, quiero escucharte. Este es mi número de teléfono. Cuéntame tu historia en el buzón de voz, que te voy a escuchar. Junto con Global Citizen voy a recopilar todas las historias y vamos a hacer que vuestras voces sean escuchadas", dice la intérprete junto a la imagen del número de teléfono escrito a boli sobre una libreta.

Con un solo post la actriz ha conseguido que sus seguidores no dejen de crecer, pues ya acumula más de 2,7 millones de admiradores en la única red social donde tiene un perfil oficial. Una gran cantidad comparada con las escasas 43 cuentas que Johnson sigue, entre las que se encuentran varias páginas de revistas y museos y otros rostros conocidos como Elton John, Natalie Portman y su hermana por parte de madre, Stella del Carmen Banderas, la hija en común entre Melanie Girffith y Antonio Banderas.

Women and girls in every corner of the world face extreme violence and sexual harassment on a daily basis. Over 800 women and adolescent girls die every day because they do not have access to reliable contraceptives and basic maternity services. I don´t want to speak for you. I want to listen to you. This is my phone number. Tell me your story in my voicemail, and I will listen. There is power in numbers. Together with @glblctzn I will compile your stories and get your voices heard. We must achieve a world where #sheisequal. Love, respect, and trust, Dakota