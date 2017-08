Da igual al 'Chicharito' número en el West Ham

"Es importante para mí (el "14") porque es mi número favorito pero ya jugué con el "7" en Leverkusen y con él me fue muy bien. Siempre he dicho que el jugador hace el número", dijo Javier Hernández.



"Gracias a Dios me ha ido muy bien con el "14" y por eso todo el mundo me conoce con ese número, no fue que me fuera bien gracias a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir, pero si no se puede no se pasa nada, ya veré qué número se pueda escoger", indicó.



Con las Chivas, el tricolor usó el "45" y "25".



"Mis primeros dos goles con la selección fueron con el número "11". Tengo el "14" en mi cabeza y en mi corazón, aunque no lo tenga en la camiseta".



Pedro Obiang usa el "14" en el West Ham, mientras el "7" es propiedad de Sofiane Feghouli.