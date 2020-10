Daddy Yankee, Snow y Pedro Capó ganan Premios Billboard

SUNRISE, Florida, EE.UU.— Daddy Yankee y Snow recibieron el premio a la canción del año, airplay el miércoles en los Premios Billboard de la Música Latina, que se transmitían en vivo por Telemundo seis meses después de la fecha original debido a la pandemia del coronavirus.

El ídolo puertorriqueño del reggaetón y el músico canadiense fueron reconocidos por "Con calma", un remake urbano del popular reggae de Snow de 1992 "Informer". Yankee le dedicó el galardón a todos los que han perdido seres queridos debido a la pandemia. Dijo que en estos tiempos difíciles "la música sigue siendo la medicina".

La ceremonia, conducida por la actriz venezolana Gaby Espino en el BB&T Center de Sunrise, Florida, sin una audiencia en vivo, comenzó con Maluma interpretando su más reciente éxito, "Hawái". El cantante colombiano, vestido de blanco de pies a cabeza, apareció acostado sobre un piano también blanco antes de unirse a un grupo de bailarinas, todas con tapabocas. Entre el público de artistas invitados podían verse a todos usando mascarillas.

Jesse & Joy le siguieron a Maluma con el tema "Love (es nuestro idioma)".

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga y Wisin & Yandel fueron los primeros ganadores de la noche en los Premios Billboard de la Música Latina. La Banda Sinaloense se impuso como "Top Latin Albums" artista del año, dúo o grupo; Wisin & Yandel como artista "Latin Rhythm" del año, dúo o grupo.

El premio al artista del año, debut fue para el cantante panameño Sech, mientras que Pedro Capó y Farruko ganaron canción "Latin Pop" del año por "Calma".

En uno de los momentos más animados, Carlos Vives interpretó un medley de "Cumbiana", "La bicicleta", "La gota fría" y "Pa' Mayté" en un escenario colorido cuya escenografía transportaba a su Colombia natal antes de recibir el Premio Billboard Salón de la Fama de manos de Emilio Estefan.

"Hace casi 30 años decidí hacer mi música de una manera original... Busqué mi pop y el rock de mi pueblo a partir de la música tradicional de Colombia y nació un nuevo sonido. Gran parte de la industria en ese momento no lo vio, pero el público sí, y a través de la radio llegamos a los primeros lugares", dijo el artista colombiano antes de agradecerle a Billboard, su equipo de trabajo y su familia.

Enrique Iglesias, el artista más laureado en la historia de los Latin Billboards, recibió el premio Billboard Top Latin Artist of All Time, o mejor artista latino de todos los tiempos, de manos de su amigo Pitbull. Tras agradecerle a Billboard y su equipo, dijo a sus fans que los echaba mucho de menos y les pidió que se cuidaran.

Bad Bunny y Ozuna llegaron a los Premios Billboard de la Música Latina con 14 nominaciones cada uno, pero el "Conejo Malo" tiene cierta ventaja: la semana pasada ganó dos Premios Billboard de la Música, incluyendo a mejor artista latino y mejor álbum latino por "Oasis" con J Balvin.

A lo largo de la gala también actuarán Anuel AA, Armando Manzanero, la Banda MS de Sergio Lizárraga, Black Eyed Peas, Carlos Vives, Daddy Yankee, Farruko y Gente de Zona. También subirán al escenario Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán y Paulina Rubio, entre otros.

