Da CDMX la bienvenida a Godzilla

CIUDAD DE MEXICO (AP) — La nueva película de Godzilla tendrá sabor mexicano: la producción llegará en los próximos días a esta capital para rodar algunas escenas.

“Estamos inmensamente emocionados de filmar en su hermoso país y en esta ciudad extraordinaria”, dijo el martes en conferencia de prensa el productor Alex García. “Buscamos profundamente alrededor del mundo para encontrar el ambiente perfecto para esta importante escena en la película y encontramos todo lo que necesitábamos aquí en la Ciudad de México”.

El resto de la producción se ha realizado principalmente en Atlanta, Georgia, desde hace unos dos meses.

García destacó que la capital mexicana tiene “la imagen única y la textura” que el director Michael Dougherty buscaba, y que cuenta con “una comunidad fílmica de renombre y en apogeo, con equipos de producción de clase mundial, además claro, de algunos de los más grandes fans de Godzilla”.

“Esperamos que al traer a Godzilla a México no solo tengamos impacto económico positivo en la ciudad sino que atraigamos más la atención del mundo a la increíble belleza y los recursos en este país”, dijo.

“Godzilla: King of Monsters” de Warner Bros. se estrenará en 2019. Hasta el momento se han anunciado las actuaciones de Elizabeth Ludlow, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Ken Watanabe y Zhang Ziyi. La cinta original de la serie, la japonesa “Godzilla: King of the Monsters!” (“Godzilla, rey de los monstruos”), se estrenó en 1956 y tenía una temática nuclear, ya que una bomba atómica despertaba a Godzilla.

A principios de año, la Ciudad de México recibió al director mexicano ganador del Oscar Alfonso Cuarón para la filmación de “Roma”, de próximo estreno, y un par de años antes fue escenario de algunas escenas de la cinta “Spectre” (2015) de James Bond.

“Estamos convencidos de que esta superproducción va a generar un beneficio extraordinario, como lo vivimos apenas con James Bond”, dijo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sobre “Godzilla”, quien habló de la posible contratación local de unas 2.000 personas para la producción.

“Vamos a tener también, dada la producción y dadas todas estas necesidades, una gran presencia en nuestros hoteles y lo que viene a colocar la cereza en el pastel es que estaremos expuestos alrededor de todo el mundo”, añadió complacido.

La conferencia no tuvo espacio para preguntas de la prensa, pese a que momentos antes se dio a conocer que Mancera dejará de ocupar su cargo después del 17 de septiembre para comenzar su campaña por la presidencia de México. El país celebrará elecciones presidenciales en 2018.

“No nos cansamos de repetir que esta es una ciudad de clase mundial y queda demostrado una vez más al ser seleccionada como la locación para esta megaproducción”, dijo Mancera. “Agradecemos también por la generación de empleo y por el turismo que se desarrolle”.