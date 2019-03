Da un vistazo de ´La Casa de las Flores´

Ciudad de México

Aislinn Derbez está trabajando arduamente y muestra de ello es que a través de las historias de Instagram mostró cómo es que Manolo Caro y Cecilia Suárez se preparan para grabar "La casa de las flores" al mismo tiempo que bromeaba con ambos.

"Manolo es el director más rápido que existe en este país. Muy bien, estoy muy orgullosa de ti", aseguró Aislinn en el video. No obstante el director aseguró que esto era "gracias a rivotril. Que descanso, que duermo...".

La actriz dijo a sus seguidores que no siguieran el consejo de Manolo "no sigan su ejemplo, no tomen rivotril". Junto a Dario Yazbek Bernal comentó otras cosas que podían emplear sin usar el fármaco que mencionó Caro: té de tila, cbd, pasiflora, meditación o dormirse temprano.

En las historias aparece Cecilia Suárez en un traje verde mientras repasa su libreto. "No se la sabe", le dice Aislinn mientras su compañera empieza a reír.