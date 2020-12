Da un paso más en las artes marciales

Sonia Salazar subió un escalón más en el deporte de sus amores. El taekwondo ha estado en su vida desde que tenía 6 años y desde entonces ha ido cumpliendo metas. Hace unos días recibió su 5to Dan como cinta negra para cerrar con broche de oro un año lleno de obstáculos.

"Hace más de 29 años que empecé este hermoso estilo de vida, hoy cumplo una más de mis metas, se dice fácil pero el camino es largo y difícil en ocasiones pero no imposible, ahora y como siempre a seguir aprendiendo y trabajando para guiar y apoyar a cada uno de nuestros alumnos y seguir poniendo en alto nuestro Reynosa y hermoso estado de Tamaulipas", comentó la maestra en artes marciales.

En su casa siempre se respiró taekwondo y los éxitos han perseguido a su familia por varias generaciones.

"Empecé en la academia de mi papá Jose Mateo Salazar, en Victoria, siempre quería ser como él y cuando presenta para su cinta negra yo le pedí entrenar, en mi familia somos 3 mujeres y 2 hombres, todos somos cintas negras al igual que mis padres, mi hermano Bryan Salazar es capitán de la selección mexicana de taekwondo, son cosas que me llenan de orgullo y me motivan para seguir formando niños día a día y poder formar campeones no solo del deporte, también de la vida", expresó.

Como atleta disfrutó las mieles del éxito y también aprendió de las derrotas. Como maestra inculca todo lo que ha aprendido dentro y fuera del tatami.

"Recuerdo que mi primer año perdí la final y mi meta a partir de ese momento fue jamás perder un Estatal y gracias a Dios se dieron los resultados, cada año formé parte de la selección de Tamaulipas y fui la primera medalla para la escuela de mi papá lo cual me llenó de gran orgullo, al terminar mi etapa como competidora decidí gracias a mis padres iniciar con mi escuela aquí en Reynosa, iniciamos la academia en el año 2010 y a partir de nuestra primera generación de cintas negras cada año aportamos atletas a la selección de Tamaulipas", relató con mucho orgullo.

Actualmente Sonia dirige la escuela Taekwondo Vonnacher Salazar junto a su esposo, el también profesor Even Mora. En este 2020 lograron ser la escuela que aportó el mayor número de atletas a la selección de Tamaulipas entre ellos su hija, Ahylin Mora Salazar, quien es una de las mejores a nivel estatal.

"Me motivan mis hijos, nuestros alumnos, son la mayor motivación para seguir preparándome aunque en ocasiones es un poco pesado entrenar de 2 a 3 veces al día, realizar labores de casa, tareas y más pero creo que la disciplina es la base del éxito yo siempre les digo a los alumnos que el trabajo duro vence al talento cuando el talento nato no quiere trabajar, trato de ser un ejemplo para ellos", finalizó.