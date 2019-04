Da un adelanto de ´El día después´

Ciudad de México.

Diego Luna lanzó este miércoles en sus redes sociales un video explicando lo que es el movimiento "El día después", el cual ya tiene lista su plataforma para que los mexicanos se sumen y hagan de este país algo diferente socialmente hablando.

El actor de "Roge One" inicia explicando el momento en que nació esta iniciativa al ver la polaridad en la que actualmente se encuentra México después de las pasadas elecciones.

LLAMADO A REFLEXIONAR

"Era un llamado a la calma y a la reflexión que llegó a más de 10 millones de personas a través de cuatro plataformas. Hoy El día después se convierte en una herramienta para la acción. Somos muchas las personas que queremos generar un cambio y tenemos la voluntad de destinar algún tipo de capital, ya sea político, económico o laboral a causas que nos interesan, pero a veces no sabemos qué hacer o cómo hacerlo", explica Luna.

El objetivo de la plataforma que tiene como dirección www.eldiadespues.mx es hacer visibles problemáticas sociales, fomentar la movilización y acción de los ciudadanos, ubicar y comunicar las actividades y llamados de organizaciones a partir de sus ejes temáticos y localidad.

"En resumen, "El día después" entre todas las personas que queremos hacer algo y la sociedad organizada que ya lo está haciendo y que sabe cómo hacerlo", aseguró el histrión.

PLATAFORMA

Por el momento esta plataforma ya se encuentra en internet activada y muestra 12 compromisos ciudadanos para el siglo 21 entres lo cuales se encuentran: "La paz y la tolerancia no son un sueño, deben ser una realidad", "No al racismo ni al clasismo. No a un país que excluya a las personas con discapacidad", "Ejerzo una actitud crítica hacia nuestro gobernantes", "Respeto al medio ambiente", entre otras más.

La página lleva registradas 71 mil 877 firmas y luego de que la gente se vaya sumando los invitan a compartir el manifiesto con el "hashtag" "#eldíadespués" para llevar su mensaje lo más lejos posible. También ya tienen un canal de YouTube donde se pueden ver videos, entre los cuales hay uno de Luna y Gael García, respectivamente, de lo que es este movimiento de paz y tolerancia.