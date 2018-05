Da UFC las gracias al ´Pantera´

Ciudad de México.- Por no tomar la pelea que le ofrecía, el UFC dejó el libertad al mexicano Yair Rodríguez. Esta semana se habló de que "Pantera" regresaría al octágono en agosto para enfrentar al ruso Zabit Magomedsharipov en el evento que montará UFC en el Staples Center.

El combate no se había hecho oficial y parecía que las negociaciones prosperaban, pues el tricolor no pelea desde que fue derrotado en mayo pasado por Frankie Edgar.

(Reforma)