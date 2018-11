Da título completo de la cinta

Margot Robbie publicó en Instagram la portada del guión de Bird of Prey, en la que retomará su papel como Harley Quinn, con una adición escrita a mano que revela el título completo de la cinta.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn es el nombre oficial del largometraje, el cual fue confirmado por The Hollywood Reporter.

El largometraje será estrenado en Estados Unidos el 7 de febrero del 2020.