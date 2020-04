Da teatro virtual

De estar frente a varias personas a pasar a actuar ante un computadora, Regina Blandón confesó vivir un verdadero reto artístico.

Como parte de la iniciativa Live Online Now de Tercera Llamada, la cual llevará teatro en vivo a través de la aplicación ZOOM, la actriz dio una función con la obra Como La Flor.

"En teatro siempre tienes la reacción de la gente que está ahí, sus respiraciones, sus risas, su llanto. En comedia, más porque el actor se alimenta de la risa del público, porque marca tu ritmo.

"Ahora no la tuvimos, estuvimos solos con una computadora, no sabes sin saber quien te estaba viendo, pero me siento afortunada", expresó la artista.

EMOCIONADA

Aunque está emocionada de poder brindar entretenimiento junto a actores como Maya Zapata, Zuria Vega, Manuel Gorka y Fernando Córdova a las personas que se encuentran en confinamiento, la actriz confesó que los nervios han sido fuertes.

Siendo parte de la comedia teatral, la actriz estará durante cuatro funciones más en la historia sobre una mujer que tiene problemas de conexión en una app.

"Es una necesidad de contar una historia y poder acercar a más gente al teatro. Tendremos un escenario sencillo, pero todo estará muy padre, porque haremos todo con lo que esté a la mano. Esperemos funcione y estemos unas semanas más", dijo la actriz.