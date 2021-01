Da Tamaulipas jaque a CFE; presenta denuncia por falsificación

El gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la falsificación de documentos oficiales ante la Fiscalía General de Justicia estatal.

En la denuncia se pide la identificación de la o las personas que elaboraron y difundieron el oficio apócrifo; se señalan tres pruebas: la falsificación de la firma del funcionario estatal, del número de folio y del formato empleado por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El origen del caso es el apagón que dejó sin electricidad a 10.3 millones de usuarios en ocho estados del país sucedido el lunes 28 de diciembre, a las 14:20 horas. Al día siguiente, la CFE informó que el corte fue debido a un incendio de pastizales que afectó dos líneas de transmisión ubicadas en Padilla, Tamaulipas.

El director de transmisión de la CFE, Noé Peña Silva, presentó el caso y exhibió ante un documento con la firma del coordinador estatal de Protección Civil con los municipios, Emmanuel González Márquez, y la hoja con número de oficio y membrete de la dependencia tamaulipeca.

Martes 29 de diciembre, la Secretaría General de Gobierno desmintió el documento mostrado por la CFE.

Ante dicho cuestionamiento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo "hay un problema como este apagón y hacen un escándalo, un argüende, y suponen que ya es la debacle de la CFE, cosa que ellos quisieran, que ansían, para que se entregue el sector a los particulares".

El gobierno de Tamaulipas asegura los elementos de Protección Civil no participaron en el control del incendio del pastizal.

La descripción hecha en el documento que es causa de la denuncia no sucedió, ya que Protección Civil no tuvo participación en el incendio y las bitácoras no muestran llamada alguna de CFE en el número de emergencias 911.





LAS PENAS

De acuerdo con el Código Penal Federal la falsificación de documentos se considera un delito cuando se cause algún perjuicio a la persona, al Estado o se intente obtener algún beneficio, el cual contempla penas de seis meses a siete años de prisión y en caso de documento público de cuatro a 12 años de cárcel.

La falsificación de documentos es un delito que se investiga también en casos como la falsificación de billetes o la emisión de documentos falsos como cédulas profesionales, títulos o diplomas.

"Ante la evidente falta de honestidad y comisión de delitos en la elaboración y difusión de documentos apócrifos, que quedó manifiesta en la conferencia de prensa encabezada por la CFE, estas conductas deben ser investigadas y deslindar las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de que los responsables sean sancionados", cerró la Secretaría General de Gobierno.