Da señales de estabilizarse la temporada de gripe en EU

Nueva York, N.Y.

Después de agravarse durante meses, la prolongada temporada de gripe en Estados Unidos parece estabilizarse.

Funcionarios de salud dijeron el viernes que una de cada 13 consultas médicas la semana pasada fue por fiebre, tos y otros síntomas de la gripe. No es motivo para festejar: sigue siendo el nivel más alto en una década. Pero no se ha agravado desde la semana pasada, y hasta entonces se habían registrado aumentos semana a semana desde noviembre.

El informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) dijo que el número de estados con gran incidencia se mantuvo en 43.

La temporada empezó temprano, impulsada por una variedad grave de gripe que tiende a enviar más gente al hospital y causar más muertes. Más grave aún, la vacuna de este año parece ser efectiva en apenas el 25% de los casos.

Datos preliminares difundidos esta semana indicaron que la concurrencia a los consultorios médicos y las salas de emergencia fue tan alta como en el pico de la pandemia de fiebre porcina en 2009. Pero el CDC modificó levemente sus cifras a la baja en el informe del viernes, lo cual significa que la intensidad en esta temporada no alcanzó el nivel de octubre de 2009.

Con todo, es una de las temporadas de gripe más intensas en más de una década. Haya pasado o no el pico, se prevé que durará varias semanas más.

“Todavía no estamos a salvo. No vemos un aumento, lo cual es alentador. Pero sigue habiendo mucha gripe”, dijo el doctor Daniel Jernigan, jefe de gripe de los CDC. Dijo que los que contraen la enfermedad deben faltar a la escuela o el trabajo para evitar su propagación, y los que no se han vacunado que lo hagan. Aunque la vacuna no es tan poderosa como se esperaba, puede reducir la gravedad del mal, evitar la hospitalización y salvar vidas.

La gripe seguía presente en todos los estados menos Oregón y Hawái, tal como la semana pasada.

El nuevo informe revela que para la semana que finalizó el 27 de enero, la causa de muerte en el 10% de los certificados de defunción fue gripe o neumonía. Es algo menos que la semana anterior, pero indica que la epidemia continúa. En un año de epidemia grave, la gripe puede causar hasta 56.000 muertes.