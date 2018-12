Da razones de su ausencia

Madrid, España

La actriz Julie Andrews dio vida a Mary Poppins en la película original de 1964 y convirtió a la mágica niñera en uno de los personajes más queridos e icónicos del cine infantil. Sin embargo, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacer un cameo en el remake de la cinta, en El regreso de Mary Poppins, que se estrenará en México este 25 de diciembre, rechazó esa posibilidad.

El encargado de dirigir la secuela de Mary Poppins, Rob Marshall, ha podido contar en su película con la presencia de algunos de los intérpretes del filme original, como Dick Van Dyke, que encarnaba al Sr. Dawes.

SE NIEGA POR RESPETO

Por desgracia, según informó Variety, Andrews no ha querido formar parte de este nuevo proyecto, a pesar de que Rob Marshall, que es un gran amigo de la actriz desde que la dirigió en Broadway en ¿Víctor o Victoria? en 1995, le propuso hace unos años a Andrews que hiciese una aparición fugaz en el filme protagonizado por Emily Blunt.

La actriz de 83 años le dejó claro al director que no lo haría, pero tenía una buena razón.

Este es el show de Emily y realmente quiero que sea así. No deseo que sea algo tipo: 'Oh, ahí viene Mary Poppins' No quiero eso. Realmente quiero que ella tome esto y corra con él, porque estará brillante", dijo Andrews.

LE HACE ILUSIÓN

No obstante, Andrews ha estado muy volcada en un proyecto que le ha hecho mucha ilusión desde que Marshall y su su socio el productor John DeLuca se lo presentaron. Cuando le comentaron que estaban pensando en llamar a Emily Blunt para que diese vida a la niñera, "ella simplemente lanzó sus manos en el aire y dijo que sí", confesó el director.

"Creo que mucha gente siente lo mismo con el trabajo de Emily", señaló finalmente Marshall.

Por estrenar

El regreso de Mary Poppins se estrenará en la cartelera mexicana en Navidad y competirá en la taquilla navideña con Aquaman, una cinta en la que, curiosamente, sí ha participado la propia Julie Andrews poniendo voz a una criatura marina llamada Karathen.