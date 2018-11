Da Queensrÿche adelanto de disco

Cd. de México.

"Man the Machine" es el nombre del primer tema promocional que se desprende de The Verdict.



La placa es la tercera de la banda con Todd La Torre en las vocales.



"Es el álbum más metalero y progresivo que hayamos hecho en mucho tiempo. No podría estar más entusiasmado por el hecho de que todos lo escuchen", había comentado recientemente el guitarrista del grupo, Michael Wilton.



El álbum es el sucesor de Condition Hüman, el cual recibió buenas críticas a ambos lados del Atlántico.