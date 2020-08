Da puntilla pandemia a los independientes

Monterrey, México

Pero, además, la pandemia dificulta el acopio de firmas de apoyo ciudadano para obtener el registro.

En las elecciones del 2015 y 2018 los candidatos sin partido realizaban actos proselitistas en colonias y reuniones con vecinos para obtener las firmas de respaldo ciudadano, pero se estima que ahora deberá haber reglas y limitantes por la emergencia sanitaria. Conforme a la Ley Electoral, la Comisión Estatal Electoral (CEE) debe emitir una convocatoria para el proceso de selección de los candidatos independientes, en donde deberá establecer requisitos y condiciones para recabar los apoyos ciudadanos. Sería ahí donde podrían establecerse medidas especiales, pero la CEE no ha emitido la convocatoria para el año electoral que inicia el 7 de octubre.

Como el INE determinó adelantar los tiempos electorales, las precampañas en Nuevo León serán del 10 de noviembre al 8 de enero, periodo en el que los aspirantes sin partido deberán recabar sus firmas. Para Gobernador, el aspirante deberá presentar firmas del 2 por ciento de la lista nominal y que sean de por lo menos 26 municipios y representen al menos el 1 por ciento de los electores de esos municipios. Los que vayan por una Diputación deben presentar el apoyo del 1 por ciento de la lista nominal del distrito y que esos electores sean de al menos la mitad de las secciones electorales del distrito y representen al menos el 1 por ciento de éstas.

También los que van por Ayuntamientos deben presentar el respaldo de diversos porcentajes de la lista nominal, que van del 1.5 por ciento hasta el 10 por ciento, dependiendo del número de electores en el municipio. "Habrá que ser más creativos para poder recabar firmas", dijo Lorenia Canavati, ex candidata independiente a la Alcaldía de San Pedro en el 2015. "Se deben encontrar nuevas maneras, porque no por el Covid se deben detener las candidaturas independientes, que son importantes". En la CDMX ya se emitió la convocatoria, pero no se establecieron lineamientos que informen a los aspirantes independientes cómo será el proceso de registro. Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral de la CDMX, descartó modificar el tiempo para juntar firmas.

En Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) no ha lanzado la convocatoria ni ha definido plazos, requisitos o lineamientos. Con información de Miriam garcía, Víctor Juárez y Jonathan Compton