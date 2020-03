Da positivo por coronavirus

El productor musical, Andrew Watt, quien trabajó al lado de Ozzy Osbourne en su último álbum, Ordinary Man, resultó positivo por coronavirus, así lo anunció en redes sociales, donde puntualizó que desconoce cómo adquirió el virus.

LOS SÍNTOMAS

"Hace 12 días, temprano en la mañana del 6 de marzo, comencé a sentir que me había atropellado un autobús. No pude moverme de mi cama durante días y empecé a tener fiebre. Fui atendido por un médico en mi casa, que me dijo que tenía gripe regular y que no hay forma de que pueda tener COVID-19, ya que no he salido del país y todo lo que hago es ir al estudio y regresar a casa", comunicó en Instagram el músico de 29 años.

"Les dije a todos mis amigos, con los que había estado trabajando y a cualquier persona cercana a mí que me habían puesto en cuarentena, ninguno de ellos tenía ni un resfriado". continuó.

SE ASEVERÓ EL MALESTAR

También describió algunos síntomas:"tomé medicinas para combatir la alta temperatura ... pero los escalofríos, sudores y fiebres no pararon. Comencé a volverme delirante y luego comencé a tener tos seca ... Inmediatamente corrí a la sala de emergencias y rogué que me hicieran la prueba de COVID-19, ya que esta gripe no disminuía".

El productor cuenta que no le quisieron hacer el examen de coronavirus, debido a las regulaciones federales. "Rogué y supliqué que me evaluaran y finalmente me hicieron una radiografía de tórax ... cuyos resultados fueron neumonía viral ... pero aún así sin prueba. Un médico privado finalmente pudo evaluarme y ayer por la tarde di positivo por COVID-19", relata.

Además de trabajar con el "Príncipe de las tinieblas", Watt tiene en su currículum títulos como Hollywood`s Bleeding, de Post Malone, Norman Fucking Rockwell, de Lana Del Rey, Invasion of Privacy,de Cardi B, Nine, de Blink-182 y Ro