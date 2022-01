Da positivo a coronavirus

Ciudad de México.- Claudia Álvarez no puede visitar a sus mellizos en el hospital porque tiene Covid, sin embargo, la actriz agradece que se contagiara en este momento, cuando sus pequeños, que nacieron prematuros, aún no llegan a casa.

"Yo que me cuido tanto, imagínense; obviamente se me derrumbó el mundo, estoy yendo a ver a mis bebés, me vine para abajo, es mi tercer día encerrada, no hemos ido a ver a los bebés", relató en sus redes sociales, y contó que dos de los síntomas fueron dolor de cabeza y "moquitos", por lo que prefirió ser exagerada y hacerse una prueba PCR, la cual salió positiva.

Para Claudia es frustrante que durante todos estos meses de pandemia no se haya contagiado, y justo ahora, cuando se convirtió nuevamente en mamá, el virus la alcanzó.

"Dos años librando el Covid y me viene a tocar ahorita", lamentó, pero agradece que hasta el momento ni los recién nacidos, ni su hija, ni su esposo Billy Rovzar se han contagiado.

Sobre su nueva maternidad, Claudia Álvarez se encuentra muy feliz y tranquila porque a pesar de que sus hijos están en el hospital, sabe que ese es el mejor lugar; los mellizos nacieron en la semana 30, Claudia explica que su útero ya no aguantó más y se rompió la fuente.