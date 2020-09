Da Porto a 'Tecatito' el Dragón de Oro

Jesús Corona es un Dragón de Oro.

El "Tecatito" recibió este lunes el Drago du Ouro, el cual lo acredita como el mejor jugador del Porto de la temporada 2019-20.

El premio fue entregado en el Estadio de los blanquiazules durante una ceremonia discreta debido a la pandemia de Covid-19.

? Dragão de Ouro Futebolista do Ano: Tecatito Corona

?? É o jogador do plantel atual com mais jogos pelo FC Porto e foi o melhor jogador da época para a Liga#FCPorto #DragõesdeOuro pic.twitter.com/dIzjE2O7BD