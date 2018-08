Da pistas musicales

Ciudad de México

'Egypt Station' es el nuevo álbum de Paul McCartney, disco que estará disponible a partir del 7 de septiembre.

Esta nueva producción discográfico del exbeatle será el decimoséptimo material del cantante británico del cual ya hemos escuchado dos adelantos: 'Come On to Me' y 'I Don´t Know'. Y para hacer más amena la espera... Sir Paul McCartney ha revelado el nombre de las 16 canciones que compondrán esta nueva entrega.

LAS GRABACIONES

La producción de 'Egypt Station´ estuvo a cargo de Greg Kurstin y fue grabado en Los Ángeles, Londres y Sussex.

"Me gustaron las palabras ´, me recordaron a la clase de álbumes que solíamos hacer. Egypt Station comienza en el paradero con la primera canción y después cada tema es como una estación diferente. Decidimos basar todas las canción en esa idea. Pienso en él como un destino de ensueño de donde emana la música", comentó el músico sobre el nombre que decidió darle a este LP.

LARGA ESPERA

Egypt Station será el sucesor de 'New', lanzado en 2013, de dónde se desprenden piezas como 'Queenie Eye' y 'Save Us'. Este LP representa el primer material inédito que Paul comparte en cinco años, aunque a lo largo de este tiempo, el músico británico ha colaborado con diferentes figuras como Kanye en "Only One", "FourFiveSeconds" y "All Day". Así como Foo Fighters y Ringo Starr.