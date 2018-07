Da pistas del final

Madrid, España

El panel de The Walking Dead en la Comic-Con 2018 ha dado mucho de sí. Además de confirmar su salida de la serie, Andrew Lincoln ha hablado sobre los que serán los últimos episodios con Rick Grimes e incluso dio algunas pistas sobre el desenlace de su personaje, asegurando que "no tiene por qué morir".

"Bueno, creo que Lennie James (que interpreta al personaje de Morgan Jones) es un ejemplo perfecto de irse sin morir y hacerlo bien. Así que sí, existe ese camino y obviamente también existe el otro, al que hemos recurrido bastante. Obviamente, no voy a decirte qué dirección tomará", dijo el actor, aunque sí se atrevió a decir cuál era su opción favorita.

ALGO RESERVADO

"De todas, prefiero la de Lennie James, pero creo que lo que tenemos reservado para esta temporada es muy importante y estoy muy, muy orgulloso del trabajo que hemos hecho", agregó.

Lincoln se mostró emocionado al decir adiós a Rick, su alter ego durante nueve años.

"Cuando terminó el panel, me vino todo de golpe. Me agobié un poco, son nueve años viniendo aquí. Me encanta este lugar y ver a los fans, y ha sido una parte vital de esta experiencia. Pero como dije, mi relación con el señor Grimes está lejos de haber terminado", reveló.

Antes de despedirse definitivamente, el sheriff estará en seis episodios de la novena temporada.

PROMETE LO MEJOR

Lincoln prometió que serán "de los mejores capítulos" e incluso confesó que algunos de ellos se han colado entre sus favoritos de toda la historia de la serie.

Aún sin fecha de estreno oficial, la novena temporada de The Walking Dead llegará en octubre.