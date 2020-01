Da pinceladas de su cinta

Aunque desde que comenzó la producción de Birds of Prey (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) se insinuó que Jared Leto no volvería para interpretar al Joker, muchos fans mantuvieron la esperanza aferrándose a la idea de que el estudio quería sorprenderlos con su aparición. Sin embargo, Margot Robbie ha querido aclarar que el actor no estará en la cinta.

NO SALE , NI EN CAMEO

Durante una entrevista con Variety, la actriz reveló que "la encarnación del personaje de Leto no aparece, ni siquiera como un cameo". También dio su opinión sobre la versión de Joaquin Phoenix del icónico villano de DC Cómics, asegurando que "hizo un trabajo fenomenal" pero dejando claro que Birds of Prey será una película muy diferente.

Siento que la película de Joker tenía los pies más en la tierra", dice. "La nuestra es diferente. Más elevada", contó.

LOCA PELÍCULA

En una entrevista previa, la intérprete dio unas pinceladas de lo que sería la esperada película. Como bien sabrán los fans, Harley Quinn está "loca" y así será también la película. "Refleja su personalidad, que se ha intensificado. Es divertida, es violenta, es loca, es absurda... Es de locos, es muy graciosa. Y también un poco desgarradora", adelantó.

Según la sinopsis, "después de separarse de Joker, Harley Quinn se une a Black Canary, Cazadora y Renée Montoya para salvar a una niña del malvado rey del crimen Black Mask".