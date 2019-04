Da MC candidatura a exdelegado priísta

En cuanto me di cuenta de que sólo andaban buscando sus intereses personales, mejor me zafé . Omar Masso Quintana, exdelegado especial del PRI

Díaz Ordaz, Tam.- Omar Masso Quintana, quien fungió como delegado especial del Partido Revolucionario Institucional en la comarca, aceptó una candidatura para la diputación local por el X distrito electoral (Matamoros), por Movimiento Ciudadano, luego de que la nueva presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Yahleel Abdalá Carmona, lo marginó de su proyecto.

"No me salí, me echaron", digo textualmente el ahora candidato a la legislatura local al ser cuestionado sobre su cambio de partido.

El varias veces delegado del Revolucionario Institucional en la frontera chica, dijo que a Yahleel Abdalá "se le olvidó quienes la hicimos"; cuando llegó al Partido en la región "cambió mucho", "no superó los resultados" cuando fungió como candidata del PRI a la senaduría, en donde perdió de manera clara, contundente.

"Es buena amiga", "que Dios la bendiga", pero el PRI desde hace mucho tiempo dejó de ser el Partido que antes era, indicó el ahora candidato de MC, Omar Masso Quintana.

Reconoció que su ahora expartido, se descompuso desde que comenzó a ser dirigido por Sergio Guajardo Maldonado, y continúa en crisis con Abdalá Carmona, quien sólo busca sus intereses personales.

"Yo le eché ching... hasta donde pude, pero tampoco iba a pagar los platos rotos ni a ser comparsa que estaban haciendo Sergio Guajardo y el Comité Estatal del PRI.

CARTUCHO QUEMADO

"En cuanto me di cuenta de que sólo andaban buscando sus intereses personales, mejor me zafé", dijo al considerar que los candidatos plurinominales que eligió el PRI, para el Congreso del Estado, entre los que se encuentran la propia Yahleel Abdalá y el desconocido dirigente campesino Florentino Sáenz Cobos, son "puro cartucho quemado".

Masso Quintana acusó a Yahleel Abdalá de intentar insultar su inteligencia, que no es una mujer sincera, y ahora con su proyecto dentro de Movimiento Ciudadano, le está dando vuelta a la página y optimista asegura que ese será el Partido de futuro.