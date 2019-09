Da López Obrador mensaje por Primer Informe

NOTICIAS RELACIONADAS Situación de México en gobierno de López Obrador

Cd. de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza una ceremonia en Palacio Nacional con motivo de su primer Informe de Gobierno ante integrantes de los tres Poderes de la Unión, Gobernadores e invitados especiales.

A 274 días de iniciada su gestión, el Mandatario arrancó su mensaje en el Patio de Honor del edificio histórico ante unos 500 convidados.



Por primera vez, un Jefe del Ejecutivo federal da un mensaje con motivo de su Primer Informe antes de entregar el documento ante el Congreso.



Contrario a los Presidentes anteriores, Enrique Peña y Felipe Calderón, que realizaban su acto protocolario después de que el Secretario de Gobernación entregaba el documento en la Cámara de Diputados, el tabasqueño lo hace seis horas antes.





El Presidente informó de los resultados obtenidos con el plan antihuachicol aplicado en los primeros días de su gestión. AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se ha reducido el robo de combustible en un 94 por ciento, lo que significará un ahorro de 50 mil millones de pesos en este 2019.



Al dar un mensaje en Palacio Nacional por su Primer Informe de Gobierno, el Mandatario federal destacó los resultados del plan antihuachicol aplicado desde los primeros días de su gestión para frenar el robo a Petróleos Mexicanos.



"Lamento que en ese tiempo (...) ocurriera la explosión en el Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde la operación de una toma clandestina causó la explosión y el incendio de una zanja o canal que cobró la vida de 137 personas y provocó lesiones a decenas más", expuso.

"Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año".



El Mandatario aprovechó su mensaje para exponer que mediante decreto presidencial se eliminó la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras.



"Tenemos que aplicar la ley por parejo, ni huachicol arriba ni huachicol abajo", dijo.



Con este "ofensivo" privilegio, expuso, se condonaron 213 mil millones de pesos.



Asimismo, añadió que se propuso que la expedición y uso de facturas falsas para evadir impuestos se convirtiera en delito grave.





AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que abandonar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue la mejor decisión de su Gobierno.



"Aun con el costo que implicó abandonar este proyecto, estoy convencido que fue la mejor decision", sostuvo ante invitados a su Informe, entre ellos empresarios.



El Mandatario presumió que ya no tienen pendientes con el NAIM.



"Ya se liquidaron los bonos y todos los contratos pendientes con las empresas, ya terminamos de cumplir con el compromiso de que no íbamos a quedar a deber nada", dijo.



Con la terminal de Texcoco, advirtió, se iba a sufrir de constantes hundimientos.



"Se evitó la destrucción del Lago Nabor Carrillo, lugar de aves migratorias", señaló.



Explicó que la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se resolverá en tres años y que se ampliará la capacidad de operación actual con la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.



"Va a ser una solución de largo plazo, mejor calidad y ahorro de 100 mil millones de pesos para el pueblo de México", destacó.





AMLO ahorros de 145 mil mdp en compras

En los primeros nueve meses del año se han ahorrado 145 mil millones de pesos en las compras del Gobierno, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Compras de Gobierno equivalen este año, van a sumar un billón de pesos, se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de Hacienda, en estos primeros nueve meses hemos conseguido ahorros por 145 mil millones de pesos", sostuvo.



El Presidente aseveró que ya es un hecho la separación del poder económico del poder político.



"El Gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y librepensadores, así como a todos los mexicanos al margen de ideologías", señaló.



En su Informe en Palacio Nacional, afirmó que ya existe un auténtico Estado de Derecho.





'Economía crece poco, pero no hay recesión'

Aunque reconoció poco crecimiento económico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que no hay recesión.



"La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y bienestar", presumió.



Al rendir su Informe en Palacio Nacional, dijo que no ha aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos gravámenes.



"Está por enviarse el presupuesto al Congreso, tenemos de plazo el día 8 de este mes, estamos proyectando que no aumente la deuda pública".



En julio, refirió, la inflación anual fue de 3.8 por ciento.



También aseguró que el peso ha resistido fuertes presiones externas.



"Se ha mantenido estable en relación con el dólar", añadió.



De manera resumida, informó que en los primeros 7 meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por sus programas.



Mencionó que el 94 por ciento de adultos mayores ha recibido su pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales.



Asimismo, dijo, están recibiendo becas en todos los niveles escolares 10 millones 90 mil estudiantes, con una inversión en el año de 600 mil millones de pesos.



"Algo nunca antes visto en la historia de México", sostuvo.