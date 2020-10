Da la varicela respiro a Salud

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud del Estado rechazó que Tamaulipas registre actualmente un alza en contagios de varicela como medios nacionales difundieron en días pasados, en contraste, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos, precisó que hasta la semana epidemiológica 39 se registró un 50.96 por ciento menos casos que en 2019.

"La varicela es un padecimiento que se presenta en esta temporada, incluso a inicio del año a la fecha sobre todo en la época de verano, pero no hay un incremento... como nosotros Tamaulipas estamos reportando en forma ordinaria y tal vez en algunos otros estados no, pareciera que hubiera aquí algún incremento, sin embargo, el canal endémico de la Varicela lo tenemos muy por debajo de los años anteriores".

Hasta la semana 39 del 2019 se registraron cuatro mil 602 casos mientras que para la misma semana epidemiológica de este 2020 sólo se han registrado dos mil 257 pacientes con esta enfermedad, es decir, el 49.04 por ciento de lo registrado el año anterior; Tampico es el municipio con más casos con 498 al cual le sigue Ciudad Victoria con 409.

El funcionario estatal consideró que posiblemente el problema se deba a que otros estados no han subido su información al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; "como nosotros sí estamos subiendo a plataformas toda la información que nos llega en forma ordinaria, no hemos interrumpido nada de la información que se está diagnosticando, y pareciera que en otros estados no se está subiendo a la par -o al mismo tiempo-, pareciera que nosotros tenemos incremento".

Otros estados que encabezan en incidencia de varicela son: Estado de México con cuatro mil 286, Ciudad de México con dos mil 858 y Nuevo León con dos mil 577, "nosotros sí estamos subiendo la información, tal vez y solo tal vez en otros estados no se está subiendo la información que nosotros sí estamos subiendo", reiteró.