Da la TDA reconocimiento a Nutrición Infantil del PSJA

San Juan, TX. - Una vez más, el Departamento de Agricultura de Texas (TDA) reconoce al Departamento de Nutrición Infantil del PSJA por haber completado con éxito el desafío Farm Fresh.

Cada año, la dependencia estatal organiza el Desafío Farm Fresh para los distritos escolares de Texas. El reto de un mes de duración reconoce a los equipos de nutrición escolar que sirven más productos locales en sus comidas, mientras que también enseñan a los estudiantes sobre los alimentos que se cultivan y desarrollan en Texas.

Los distritos muestran su compromiso con la comunidad mediante el uso de la agricultura de Texas para enseñar a los niños sobre estilos de vida saludables. Los distritos participantes apoyaron directamente la economía local al generar empleos y mantener a las empresas prosperando.

Este año, casi el 20 por ciento de los distritos escolares de Texas participaron en el desafío y Pharr, San Juan, Alamo ISD estuvo entre los pocos que llevaron el desafío al nivel más alto y recibió el premio Best of the Bunch del estado por ayudar a hacer que los alimentos locales sean la primera opción para los más de 32 mil estudiantes que atiende el distrito.

Este año el Child Nutrition será reconocido durante la Conferencia de Negocios de Números y Nutrición en junio.