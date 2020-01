Da la sorpresa en los Globos de Oro

La entrega 77 de los Globos de Oro se dedicó a romper quinielas. 1917, la cinta de guerra épica dirigida por Sam Mendes, se llevó el premio a la Mejor Película en la categoría de Drama.

"Es difícil hacer películas sin grande estrellas y hacer que la gente venga a verlas en el cine y espero que esto invite a la gente a ir a las salas del cine", dijo Sam Mendes al obtener el premio.

El director "1917" también se llevó el premio a Mejor Director, sorprendió al vencer a a Bong Joon-ho, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Todd Phillips.

La ceremonia de los Globos de Oro recibió a miembros de la industria en el Hotel Beverly Hilton de California en voz del polémico anfitrión Ricky Gervais, que participó por quinta vez en los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Honor a quien honor merece, Phoenix se lleva el reconocimiento a Mejor actor por "Guasón".

El actor agradeció que el menú de la ceremonia hubiera sido vegetariano: "Reconocer el reto ante el cambio climático por tener un menú vegetariano, ese es un mensaje poderoso". Continuó agradeciendo a sus colegas: "Nosotros sabemos que entre nosotros no hay competencia, esto lo hacen para vender publicidad en televisión, me he sentido inspirado por ustedes", dijo.

Al final, instó a la gente a que se sume a un cambio global de manera activa, incluso más allá de votar.

Renée Zellweger, Mejor actriz; Zellweger ganó su cuarto Globo de Oro por "Judy". La actriz dedicó primero su premio a sus colegas mujeres, entre ellas sus compañeras en la categoría Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Cynthia Erivo.

"Debo agradecerles por recordarme siempre que hay ciertas cosas que no cuentan, lo importante es el recorrido, el trabajo, gracias por decir Renee haz tu trabajo", dijo.

En una categoría complicada, Brad Pitt fue considerado el Mejor actor de reparto por encima de Tom Hanks, Anthony Hopkins, Joe Pesci y Al Pacino:

"Todos ellos son dioses para mí, es un honor. Debo agradecer al señor Quentin, el hombre, el mito y la leyenda, nunca olvidaré esta experiencia",dijo Brad.

AVANTE

La cinta de Tarantino también se llevó también el premio a Mejor Comedia o musical. Esta es la primera vez que el director se lleva el premio a Mejor Película en los Globos de Oro; no habló.

La cinta de Quentin obtuvo también el premio a Mejor guión por "Había una vez en.. Hollywood", el realizador le dedicó el premio a su elenco y a su esposa quien, dijo, espera a su primer hijo.

Russell Crowe alza la voz por los incendios en Australia y "Parásitos" es la Mejor película de lengua no inglesa

Como era de esperarse, la cinta coreana dirigida por Bong Joon-ho se alzó con el premio, por encima de "Pasión y gloria", de Pedro Almodóvar.

Ellen Degeneres recibe premio honorífico y Elton John, recibió el premio a mejor canción, "I´m Gonna Love Me Again", de Bernie Taupin y Elton John, de "Rocketman".