Da la cara por su hijo

La actriz dijo que se encuentra muy apenada por el suceso y que por ahora no puede dar más detalles sobre lo sucedido, pues el asunto se encuentra en manos de los abogados.

"Quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo: sí, mi hijo ha sido detenido. Les agradezco su apoyo, les agradezco su interés, estoy muy confiada del proceso legal.

"Estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y cariño, no podré contesta el teléfono, no podré contestar mensajes", dijo en un video.

La humorista mantiene la esperanza sobre que su hijo saldrá bien librado del proceso.

"En espera de que todo este proceso tenga lugar, (posteriormente) mi hijo y yo brindaremos la explicación debida, muchas gracias, es una situación penosa, difícil, pero diosito nos va a ayudar.

"Por instrucción del abogado (no hablará) y porque yo misma desconozco con punto y seña cómo poderles explicar", agregó.

Rubén es hijo del segundo matrimonio de Aida con el también actor Rubén "El Gallo" Morales.