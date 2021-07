Da la cara por su familia

La modelo Kendall Jenner, una de las mujeres más jóvenes del clan Kardashian/Jenner, salió a dar la cara por la familia al rechazar que haya una "maldición Kardashian" que pesa sobre los hombres que se llegaron a relacionar con ellas, por lo que pide a los ex dejar de culpar al clan de las malas cosas que les pasan.

MOLESTA

Kendall, en entrevista televisiva, señala el portal TMZ, tuvo una sesión de preguntas y respuestas sobre una posible reunión del elenco del reality "Keeping Up With The Kardashians", ahí descargó toda su molestia sobre lo que se dice de ellas (Kim, Kourtney, Khloé, Kylie y Kendall Jenner).

"Lo que no me gusta de esta narrativa es que la culpa es nuestra... Creo que los hombres deben asumir esa responsabilidad", refirió la modelo.

Entre sus exparejas se encuentran Reggie Bush, Kris Humphries, Lamar Odom, Tristan Thompson, James Harden, Ben Simmons, Boo, Devin Booker y Kanye West.

Finalmente, ella dijo que sí hay hombres exitosos en el clan.