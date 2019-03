Da inicio primer riego de auxilio

Regional.- Para dar cumplimiento a los acuerdos de la pasada reunión de Comité Hidráulico, la Comisión Nacional del Agua, se prepara para abrir las compuertas de la presa "Marte R. Gómez", y dar inicio al primer riego de auxilio en la región.

Y aunque en la comarca ribereña no todos los productores están listos para iniciar con el riego de auxilio, el agua se hará llegar a los productores que tengan un mayor avance, y consideren que ya están en condiciones de irrigar sus parcelas.

La apertura de la presa, será gradual, inicialmente comenzarán a extraerse entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo, y el gasto irá aumentando conforme se incrementen las solicitudes de riegos.

Los agricultores que más han solicitado el agua para los riegos, son los productores de la tercera unidad, muchos de los cuales no aplicaron el riego de asiento y sembraron con la humedad captada por las lluvias.

Conforme a los acuerdos de la reciente reunión de Comité Hidráulico, la toma sur de la presa "Marte R. Gómez", se abrirá hoy para iniciar el llenado de vasos en el canal general "Guillermo Rodhe".

Se calcula que para el miércoles, ya se hayan llenado algunos vasos del canal "Rodhe", y se alcance el nivel óptimo para distribuir el agua entre los causes secundarios.

Por el momento, los cultivos tienen buena humedad, producto de las lluvias ocurridas en las últimas semanas, y eso es saludable para los sembradíos porque no se estresaran.

Mientras a la planta no le falta humedad y fertilizante, podrá desarrollarse de manera normal, claro mientras no tenga que estar expuesta a factores ajenos a las posibilidades del productor, que no puede controlar el clima adverso.

Por último, dirigentes de los usuarios y representantes de la Conagua, reconocieron que no habrá problemas por escasez de agua durante los riegos de auxilio, toda vez que la "Marte R. Gómez", tienen suficientes reservas.