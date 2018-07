Da de qué hablar

Monterrey, N.L.- Thomas Markle, padre de la Duquesa de Sussex, contó que cuando su hija Meghan era adolescente, consumía drogas, informó Mirror.

El hombre, de 74 años, dijo que las usaba para poder soportar la presión de Hollywood y las demandas de criar a una adolescente.

Una fuente cercana al técnico de iluminación explicó que en la época en la él que ejercía en la industria del entretenimiento, las drogas eran algo común.

"Tom no era diferente en ese entonces. Trabajaba cada hora que Dios le enviaba para poder darle a Meghan la vida que quería.

"Jornadas de 16 horas eran normales. Tom solía trabajar bien entrada la noche", contó la fuente.

SE DROGABA

Thomas Markle no especificó qué tipo de drogas utilizaba, pero su hija Samantha dijo que la mariguana era común en Hollywood por aquella época.

"El tiempo libre lo usaba para dormir un poco pero después pasaba cada minuto que podía con Meghan antes de regresar al trabajo.

"Después de un tiempo, jornadas tan largas pasan factura y Tom usaba drogas que le ayudaban a seguir trabajando. El café no era suficiente", aseguró la fuente al portal.

Durante la entrevista también se le preguntó si tenía problemas con el alcohol, algo que negó.

"Casi nunca bebo, sólo un poco de vino con mi cena, no mucho más", dijo.

CONSIDERA LA MUERTE

Thomas Markle denunció que el Palacio de Kensington ha cortado las vías de comunicación entre él y su hija, Meghan Markle, la Duquesa de Sussex.

El ex técnico de iluminación dijo que deseaba enviarle algo a Meghan, por su próximo cumpleaños, este 4 de agosto, pero que no ha logrado contactarla.

"No podría ser peor. Tengo una filosofía budista respecto a la muerte. Quizá sería más fácil para Meghan si estuviera muerto", afirmó.

"Realmente me hiere que me haya cortado completamente. Solía tener un número de teléfono y un número de texto para su uso personal en el Palacio, pero después de que dije unas cuantas palabras críticas sobre cómo la Familia Real cambió a Meghan, ellos me cortaron. Esos números fueron desconectados, no funcionan más. No tengo ninguna vía para contactar a mi hija", agregó.

Thomas también explicó su punto de vista respecto a sus afirmaciones de que su hija y el Príncipe Enrique tendrán un hijo en menos de un año.

"Meghan aparentemente estaba molesta conmigo por decir que ella y Enrique probablemente tendrán un hijo pronto. Pero Meghan ha estado diciendo, en los últimos seis o siete años, lo mucho que quiere una familia. Y Enrique lo ha dicho también. Está bien. Pero por el momento por decirlo soy persona non grata", detalló.

Su temor

El residente de Rosarito, México, añadió que teme en el futuro tener un nieto y no poder conocerlo, pues sabe que la relación que tuvo algún día con su hija ya fue cortada por completo.