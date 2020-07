Da Guillermo Almada prioridad a los Santos

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos, reveló que le llamaron para ofrecerle dirigir a la Selección de Ecuador, pero dio prioridad al proyecto con el equipo lagunero.

"Me halaga que una Selección tan prestigiosa como Ecuador, un país en que trabajamos mucho tiempo, nos tengan en cuenta pero estamos enfocados en Santos", afirmó Almada en videoconferencia.

El uruguayo dirigió entre del 2015 al 2019 al Barcelona ecuatoriano, con el que fue campeón en 2016.

"Estuve allá cuatro años y no sólo en el Barcelona nos trataron bien, si no en todos lados, por eso no puedo decir otra cosa que gracias, además de que Ecuador tiene un entrenador en este momento en Jordi Cruyff", apuntó.

Sobre el panorama de Santos para el próximo torneo Guardianes 2020, Almada informó que se quedarán con el plantel que tienen y no habrá más incorporaciones.

"Prácticamente hemos cerrado la posibilidad de incorporar nuevos jugadores por la situación económica que atraviesa el club, de todas maneras estamos satisfechos con el plantel que tenemos", agregó.

El estratega informó que no buscarán cubrir el hueco que dejó el delantero Brian Lozano, quien sufrió la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha durante la pretemporada del equipo, que se suma a la baja del ecuatoriano Ayrton Preciado, quien sufre una lesión muscular.