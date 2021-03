Da giro total

El actor Daniel Radcliffe, conocido por interpertar a Harry Potter en la saga fílmica, será el villano de la película Lost City of D, una comedia romántica llena de acción que será protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum.

El filme seguirá las aventuras de una escritora que durante la gira de su última novela atraviesa un intento de secuestro junto al modelo de la portada de su libro, lo que los llevará a adentrarse en la jungla.

Hasta el momento no se conocen más detalles del personaje que interpretará el británico. No obstante, no es la primera vez que el actor muestra su lado malvado, pues en Los Ilusionistas 2 (2016) fue uno de los antagonistas.

Lost City of D será una película de Paramount Pictures, con un guión de Dana Fox (Cómo ser Soltera), dirigida por los hermanos Aaron y Adam Nee (Band of Robbers), y producida por Fortis Films, propiedad de Sandra Bullock.