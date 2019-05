Da FIFA más peso al futbol femenil

Zúrich, Suiza.

La FIFA anunció el lunes que incorporará la categoría de Mejor Portera y Equipo Femenil del año en su entrega de premios para proporcionar una paridad de género.



El anuncio asegura que los hombres y las mujeres estarán en la fila para recibir los galardones en las mismas categorías de la ceremonia The Best de la FIFA, que se llevará a cabo el 23 de septiembre en Milán.



El subsecretario general de la organización, Zvonimir Boban, dijo que Francia hará un buen papel en la organización del Mundial femenil de este año.



"La FIFA está segura de que Francia albergará una edición sin precedentes de la Copa del Mundo femenina este año, así que no puedo pensar en un mejor momento para introducir estos nuevos premios. Es otro paso en la dirección correcta para aumentar el perfil del futbol femenil".



Entre las categorías de los premios, ya estaba la de mejor jugador y técnico para ambos sexos.