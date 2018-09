Da Estrada golpe bajo y no a su rival

Cd. de México

Juan Francisco "Gallo" Estrada lanzó este martes un golpe bajo y no precisamente para su rival del próximo sábado, Felipe Orucuta, en el Forum de Inglewood, en California.

El ex campeón mundial contó que durante su entrenamiento en Hermosillo, Sonora, todo lo que comió fue carne, a lo que el diario LA Times le cuestionó cómo nunca había dado positivo en el clembuterol, esto haciendo referencia al positivo que presentó Saúl "Canelo" Álvarez en febrero pasado por comer carne en Jalisco.

Entonces, el sonorense lanzó un dardo sin mencionar el nombre del tapatío.

"Le pregunté al 'Gallo' por qué nunca ha dado positivo para el clembuterol después de que me dijera que la carne mexicana 'es todo lo que come' mientras entrenaba en Sonora y me dijo: 'yo me lo como. Yo no me la inyecto'", compartió el periodista Lance Pugmire en su cuenta de Twitter.

Estrada, quien busca salir con la victoria para retar de nueva cuenta al tailandés Srisaket Sor Rungvisai Nakornl, campeón Supermosca del CMB, ha declarado en varias ocasiones durante las últimas semanas que ve a "Canelo" favorito para llevarse el triunfo sobre "GGG" en la pelea del 15 de septiembre.