¡DA EL ´CORRE´ LA SORPRESA!

Guadalajara, Jalisco

"¡Fuera Boy! ¡Fuera Boy!". Con ese grito la afición despidió a las Chivas, que volvieron a hacer el ridículo.

No se le puede llamar de otra forma a perder contra el Correcaminos de Tamaulipas, por 0-1, con gol en la parte final del encuentro marcado por Rodolfo Vilchis.

El rival parecía fácil en el comparativo entre ambas escuadras, siendo Correcaminos el equipo peor posicionado en el Ascenso MX, pero en la cancha a veces los números no juegan.

Aún con la derrota, las Chivas siguen vivas en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

De principio a fin, el Guadalajara no se encontró en el campo. En el primer tiempo, la jugada más peligrosa corrió a cargo de la visita. En un tiro libre, Antonio Rodríguez no pudo quedarse con el esférico, para su buena fortuna alcanzó a reaccionar y evitó la caída de su marco. Chivas al frente fue inoperante, no logró generar oportunidades de gol. Lo único lo creó "El Tepa" González en un tiro libre. No más. El reloj siguió su curso y cuando todo parecía un empate, apareció Rodolfo Vilchis, quien ingresó al área sin marca y definió con sutileza a segundo poste para robarse, de forma sorpresiva, la victoria. Y la afición estalló con el ya tradicional: "¡Fuera Boy!".

MÁS RESULTADOS

En la agonía. Con gol en el último minuto de juego de Erick "Cubo" Torres, el Tijuana ganó un espectacular juego en Zacatecas.

Remontada. Los Bravos derrotaron a los Venados, con tantos de Gabriel Hachen y Leandro Carrijó; Diego Rolán no fue convocado.

Aburrido. Los Rayos y los Toros decidieron no hacerse daño, en insípido juego celebrado en el estadio Victoria de Aguascalientes.