¡Da el ´brinco´!

En su adolescencia, Eric Luis hizo de todo con los Spurs de San Antonio.

Ahí conoció los secretos del basquetbol y ahora, con 32 años, pega el brinco para dirigir a un club en Vietnam.

Eric Luis Weissling Pallares, hijo de veracruzana y alemán, empezó con trabajos simples con el equipo texano, cuando tenía 16 años de edad, y durante siete años fue "todólogo", tiempo que aprovechó para aprender todo sobre el manejo de un club, conocimientos que lo llevan ahora a ser coach en Vietnam, con los Buffaloes de Hanoi.

Este salto asiático lo ve como un paso más en su intento por convertirse en el primer "mexicano" en triunfar en la NBA como entrenador.

Además es encargado de la detección de talentos para la Selección Mexicana y también ha entrenado en la LNBP y Cibacopa.

¿Qué edad tenías cuando tocaste la puerta de los Spurs?

Empecé a los 16 años. Salía de la práctica del basquetbol y me iba a la cancha de los Spurs a preparar todo.

Era una experiencia increíble, siete años y cada año crecí, no solamente en el tema de madurez sino que empecé como aguador, limpiando la cancha y terminé con responsabilidades de mover coches, llevarle cosas a Gregg Popovich (coach) y checar el vestidor, todo lo que tiene que ver con scouting, imprimir cosas aquí y allá. Era un súper utilero de toda función. Ves que tu función, aunque sea baja, no significa que no sea importante porque sino no fluyen las cosas. El coach le daba mucho valor a toda la gente, los que limpian la cancha y así, sin ellos es un desorden. Todos son iguales, con diferentes responsabilidades.

Eres afortunado al tener dos anillo de campeón (2005 y 2007), ¿dónde los conservas?

Tenía dos anillos, pero triste situación que entraron a casa y me los robaron, pero el karma les llegará un día. Y te digo una cosa, eso es una motivación para mí, porque era muy joven cuando gané los anillos con diamante y brillantes, y es bonito tenerlos, pero no le daba el aprecio que significa tener uno, porque era un utilero de 20 años y ahora que tengo más edad, me doy cuenta de lo que requiere un equipo para ganar, el trabajo de semana a semana, mes a mes o años para que ese anillo tenga otro valor, que se conecta al corazón, a tu familia, a lo que hiciste. Y perder los anillos es algo que puede ser positivo para mí, porque me da la motivación, pero ya lo ganaré como coach de la NBA.

¿Qué consejos te dio Popovich?

La verdad no me dio muchos consejos. Estaba enfocado en los jugadores, entrenadores. Yo hacía mi función, era joven, aprendí mucho en cómo dirigía, en cómo pone mucha atención a crear una fibra de valores en tus jugadores, base de emociones y valores que se conectan para llevar a un equipo a un lado positivo y de crecimiento. El buscar siempre formas de enriquecer a su gente.

¿Cuál es el camino para a la NBA?

Para mí, seguir en el camino que ando, y tomando oportunidades para aprender nuevas cosas. Es difícil copiar a un entrenador, no voy a decir que seré como Popovich o copiarlo, no lo seré, pues soy Eric, tengo mis propias formas y tengo que ir agarrando cosas de cada quien, cuando estoy como entrenador me transformo y me motivo.

Ahora me iré a la liga de Hanoi, en Vietnam, y es una oportunidad distinta, no conozco lenguaje, cultura, y sabemos que habrá retos que tengo qué superar, y esos mismos retos me ayudarán cuando tenga una entrevista con un directivo de la NBA, verán los caminos que tome para llegar ahí.

El graduado en negocios dijo que su mamá fue clave para que él viajara tiempo atrás a la tierra de ella, Xalapa, donde conoció al equipo de los Halcones de la LNBP, con el que hizo tareas de scouting, análisis de videos y traducciones. Después de esa experiencia tomó la dirección técnica de varios equipos de en esta liga.

Y también fue coach en la Cibacopa e hizo monarcas a Náuticos de Mazatlán.