Da Diego Reyes positivo a Covid

Los Tigres informaron que uno de sus jugadores dio positivo de Covid-19 y es Diego Reyes, quien es asintomático y ya se encuentra en aislamiento.

El club felino reveló que al jugador se le practicó la prueba el 7 de agosto y posteriormente fue el propio central felino quien reveló su caso.

"Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19. Gracias a Dios estoy bien y no presento ningún síntoma", publicó el zaguero.

Además, exhortó a la afición a seguir las medidas sanitarias, mismas que no respetó cuando el 1 de agosto acudió a la fiesta organizada por Hugo González, arquero de Rayados, y en la que fue visto sin respetar la sana distancia y sin usar cubrebocas.

"Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector salud, que van desde mantener la sana distancia, usar siempre el cubrebocas, resguardarme en casa y mantener las medidas de higiene, por ello les pido que las sigan al pie de la letra y no cometan el mismo error que pude haber cometido yo", publicó.

Reyes es el tercer jugador de Tigres que da positivo luego de Francisco Meza y Juan Sánchez Purata; el jugador ha sido puesto en aislamiento.