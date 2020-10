Da diablos la sorpresa

Los zagueros centrales Haret Ortega y el argentino Gastón Sauro anotaron sendos goles de cabeza el domingo y el Toluca doblegó 2-0 al Cruz Azul para dar la sorpresa de la 13ra fecha del torneo Apertura mexicano.

Ambas dianas fueron tras el cobro de tiros de esquina. Ortega aprovechó una mala salida del portero Jesús Corona para abrir el marcador a los 23 minutos y Sauro le dio rumbo al partido con su gol a los 49.

Ortega, de 20 años, había sido relegado durante todo el torneo por el entrenador José Manuel de la Torre, quien fue cesado el lunes pasado, en medio de una racha de seis partidos sin ganar.

"Hay que confiar en la gente para que desarrollen lo mejor que tienen", dijo el entrenador interino Carlos Adrián Morales.

"Lo que buscamos fue darle confianza al plantel porque hay capacidad, pero cuando pierdes la confianza como jugador es difícil responder", agregó Morales en una videoconferencia. "En la semana se trabajó la pelota parada y así hicimos los goles".

Morales, un ex jugador del Toluca, entre el Apertura 2006 y el Clausura 2008, estaba encargado de las fuerzas inferiores del club antes de asumir el puesto y dirigir por primera ocasión en la máxima categoría.

"Contento porque fue mi primer partido como entrenador, fue algo que soñé porque aquí jugué, conozco la ideología que se tiene y estoy contento y lo voy a disfrutar, pero hasta ahí", señaló Morales. Mañana o pasado no sé qué va a pasar, por ahora estoy contento por el club y los jugadores se lo merecen y ya respiramos con mayor tranquilidad, pero no podemos relajarnos porque quedan cuatro fechas y si queremos clasificar debemos seguir igual".

Con el triunfo, Toluca acumula 17 puntos y se colocó en la 12da posición de la tabla a la espera de los demás resultados de la jornada. Reflotó sus esperanzas de clasificar al repechaje.

Cruz Azul, que hace dos fechas era el líder, marcha segundo con 26 puntos.

Con un triunfo, la Máquina habría amarrado su puesto en el repechaje.

"Nos ha faltado contundencia, no tuvimos precisión para definir, hemos trabajado en eso y estas dos semanas nos vienen bien para seguir trabajando, para reagruparnos, reordenarnos y cerrar filas porque nos quedan partidos complicados", dijo el entrenador de la Máquina, el uruguayo Robert Dante Siboldi. "No éramos los mejores cuando ganábamos y no somos los peores ahora que perdemos. Se perdió un partido en el que el rival supo aprovechar las jugadas a balón parado y nada más".

Toluca se puso al frente con un córner desde la derecha. Corona salió del arco buscando desviar la pelota, pero no lo consiguió y Ortega llegó solo para el toque de cabeza.

Los Diablos Rojos ampliaron su ventaja en el arranque del segundo tiempo en otro cobro de tiro de esquina, con Sauro clavando el balón a la izquierda de un Corona que se quedó parado sin poder hacer nada.

En otro encuentro, con un gol del ecuatoriano Eryc Castillo, los Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1 ante un Pachuca que se mantiene en zona de clasificación a la liguilla.

Víctor Guzmán convirtió el primer gol del encuentro a los 34 minutos y la "Culebra" Castillo decretó la igualdad a los 62.

Con el resultado, los Tuzos extendieron a cuatro su racha de encuentros sin derrotas y acumulan 20 puntos para mantenerse en la sexta posición de la tabla.

Los Bravos evitaron su tercer revés consecutivo y poseen 14 puntos en el 11mo lugar, en zona de reclasificación.