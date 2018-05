Da detalles de disputa entre Brad Pitt y Harvey Weinstein

"Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mataré", le dijo Brad Pitt al productor Harvey Weinstein después de que Gwyneth Paltrow, su novia de entonces, le dijera que había tratado de abusar sexualmente de ella. Así lo ha revelado este miércoles la actriz estadounidense en el programa de radio de Howard Stern, en el cual ha dado más detalles sobre lo que pasó esa noche.

Fue durante la première de Hamlet en Broadway en 1995. El actor estadounidense vio a Weinstein y aprovechó el momento. Lo empujó contra un muro y amenazó con matarlo si seguía molestando a Paltrow.

La actriz declaró que el productor la acosó en su hotel de Beverly Hills cuando apenas tenía 22 años e, incluso, intentó abusar de ella. En un primer momento le dio un masaje y después le pidió pasar a su cuarto, pero ella logró zafarse. "Era una niña, estaba petrificada", dijo en una entrevista con The New York Times. "Estaba muy conmocionada por todo y acababa de aceptar hacer dos películas con él", explicó. El productor le pidió a continuación que no dijera nada de lo que había ocurrido.

Durante la entrevista en El show de Howard Stern —Stern, nacido en EE UU, es actor, humorista y escritor—, Paltrow también ha señalado que fue el diario The New York Times el que la llamó y que la periodista Jodi Kantor le preguntó si había sido víctima de acoso por Weinstein. En un primer momento, la actriz dudó en dar su testimonio, pero ha asegurado que ahora no tiene remordimientos. Durante todo el verano, Paltrow no comentó a nadie que había dado su testimonio a periodistas.

La actriz ya había señalado que Pitt la había defendido cuando se publicó el amplio artículo de The New York Times el pasado 5 de diciembre, que relató cómo el productor usaba su poderosa red de influencias y dinero para tapar su comportamiento abusivo e intimidar a las mujeres que pretendieran denunciarlo. La actriz Gwyneth Paltrow fue una de las primeras en dar su testimonio a los periodistas. Ya en noviembre, la revista The New Yorker había contado que, además, Weinstein llegó a contratar a todo un "ejército de espías", que incluían exagentes del Mosad, para encubrir sus actos.