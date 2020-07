Da Covid-19 a más famosos

Mientras unas figuras del espectáculo se recuperan de la Covid-19, como Vicente Fernández Jr., otras lo contraen, como el conductor de Venga la Alegría, Brandon Peniche, de 33 años, y el cantautor Martín Urieta, de 76.

Curiosamente el compositor de "Mujeres Divinas" y "Acá Entre Nos" no tuvo síntomas graves, más que pérdida del olfato y el gusto.

Peniche, en cambio, se sintió mal y fue hasta que se practicó una tercera prueba en la que los resultados fueron positivos.

El conductor del matutino de la telvisora del Ajusco lo confirmó en un video que subió a sus redes sociales, en el que estaba en compañía de su esposa, Kristal Cid.

"Hace aproximadamente un mes me empecé a sentir mal, me empecé a sentir cansado. Fui a trabajar, entonces en mi producción me retiraron un poquito, me guardé nueve días y me hice pruebas en diferentes hospitales y me salieron negativas.

"Yo seguía con estos síntomas y mi doctor me decía que yo tenía Covid, pero era complicado porque salía negativo en las pruebas. Luego me hice una tomografía de tórax y todo salía bien, pero yo decía: ´Me siento mal´... hasta la tercera fue que salí positivo".

El hijo del actor Arturo Peniche exhortó a sus seguidores a atenderse oportunamente.

"Esto es un mensaje para todos, mis síntomas fueron dolor de cabeza, me sentía muy cansado, luego se me quitaba y de repente me iba a trabajar y me sentía sudoroso. Hasta fui a la enfermería y me dijeron: ´Señor, lo que usted tiene es un ataque de pánico´".

Peniche seguirá haciendo enlaces en el programa, como el resto de sus compañeros que han resultado contagiados, como Flor Rubio, Carlos Alberto Pérez "El Capi" y Kristal Silva.