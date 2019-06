Da consejos para fortalecer los músculos

Ciudad de México

Henry Cavill, quien alcanzó la fama mundial gracias al personaje de "Superman", icónico personaje de DC Comics, siempre ha señalado la importancia del buen acondicionamiento físico.

Pero esta vez fue un poco más allá, pues envió un mensaje en sus redes sociales en el que da algunos tips para fortalecer los músculos del cuerpo.

"Haciendo un repaso de mis días en Budapest para el rodaje de 'The Witcher' encontré esta foto. Me gusta porque muestra que no es necesario levantar mucho peso todos los días para lograr resultados.

PESO ES DETERMINANTE

Durante este período aprendí que el peso no es lo más determinante, sino el entrenamiento en sí mismo", publicó el actor, acompañado de una imagen.

"Si sientes vergüenza en el gimnasio porque siempre hay alguien a tu lado que levanta grandes pesos, no merece la pena. Completa tu rutina y haz que cada entrenamiento cuente. Es posible que termines viéndote mejor", explicó Henry Cavill.

El actor se meterá en su próxima aventura para Netflix en la piel de Geralt de Rivia, el brujo creado por Andrzej Sapkowski.