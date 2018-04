Da a conocer fragmentos de su vida juntos

Ciudad de México

La novia del músico ha publicado una emotiva carta en la que narra su dolor y revela pequeños fragmentos de los momentos que vivieron juntos alejados del escrutinio público.

En medio del dolor que generó la partida del músico, han surgido expresiones de afecto de sus allegados, entre ellos sus exnovias Emily Goldberg y Raquel Bettencourt. Sin embargo, es hasta ahora que su supuesta novia al momento de su muerte ha hablado públicamente de la tragedia.

Se trata de la modelo checa Tereza Kacerová, quien según publicó, el músico era como un padre para su hijo y entre sus planes a futuro estaba dar un hermanito al pequeño Luka.

REVELADORA CARTA

"Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertar, esperando a que alguien me diga que esto es una mala broma, un terrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que nunca más volveré a verte. Los primeros días insistí a tus amigos. ¿Estaban seguros de que era real? Exigía pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía ´QEPD´ seguido de ´Avicii´ en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de ´es´ a ´era´, lloré. Me quedaba mirando a la nada por unos minutos, tratando de descifrar por qué decía que tú habías muerto el 20 de abril de 2018. No tenía ningún sentido. Eras tan joven y maravilloso y te amo tanto para que eso estuviera escrito junto a tu nombre. Así que me quedaba mirando hacia otro lado y cuando volvía a mirar, todavía estaba ahí, extraño y confuso", posteó la modelo.

Acompañando la sensible carta, Tereza publicó una serie de fotografías que dejan a la vista el gran cariño que se profesaban y la bella familia que habían formado junto al pequeño Luka.

"Solía decirte que Luka nunca recordaría una vida sin ti. Ahora espero que recuerde su vida contigo. Estaré ahí para recordárselo. Se lo mostraré. Cada vez que pienso en algo que no hemos terminado, siento dolor físico en mi corazón. Nunca terminamos la saga de Harry Potter, nos quedaba la última. Nunca terminé de convencerte de que el nombre de nuestra hija debería ser Serafina. Nunca terminaste el tatuaje de tu brazo, en el que en la parte interna tendría un rostro que casualmente se parecía a la mía".

Luego de la publicación de esta carta y las fotos tan personales, ha crecido el dolor entre sus fans, miles de ellos cuestionando en redes sociales los motivos que lo habrían llevado a quitarse la vida.