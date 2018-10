Da a conocer AMLO los cuatro lineamientos del presupuesto

Morelia, Mich.

En una reunión privada con funcionarios y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló los cuatro lineamientos para el presupuesto 2019, que tienen que ver con infraestructura y convenios conjuntos con los estados.

En la reunión a puerta cerrada, López Obrador detalló a los funcionarios, legisladores y líderes religiosos de la entidad los cuatro lineamientos para el presupuesto de egresos de la federación 2019: conservación de infraestructura, continuar con obras, el programa de bienestar y convenios conjuntos con estados.

En el encuentro al que asistieron Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de López Obrador, y el alcalde de Morena, Raúl Morón, el presidente electo expuso que en el tema de continuar con obras se dará impulso, por ejemplo, a seguir con la construcción del tren México-Toluca que va con un presupuesto de 45 mil millones de pesos y que para 2019 se aplicarán 10 mil millones y para 2020 otra cantidad igual.

Después de la reunión, en un mitin, López Obrador también retó a los incrédulos a que en un tiempo le sigan diciendo que no pudo acabar con la corrupción. "Me canso ganso que acabo con la corrupción", enfatizó.

Sobre la próxima elección de dirigente en la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), López Obrador aclaró que el gobierno no apoyará a ningún líder sindical y se comprometió a acabar con el charrismo, "el próximo gobierno respetará la elección de los dirigentes del sindicato".

Sostuvo que no es necesario resolver los problemas a gritos y sombrerazos. Esto al hablar de la renegociación del USMCA con Estados Unidos. Y que en materia de política exterior México no será candil de la calle ni oscuridad de su casa.

Y aprovechó para decir que el gobierno dará medicamentos gratuitos como en países nórdicos. Pero advirtió a los industriales farmacéuticos nacionales que tienen que cooperar porque "si van a estar de cómplices de la corrupción, vamos a abrir las licitaciones para comprar las medicinas en cualquier lugar del mundo".

Adelantó que las cien universidades que comprometió tendrán su rectoría en Pátzcuaro, Michoacán, y el programa se llamará sistema Benito Juárez y también se comprometió a regularizar los CENDIS.

LE GRITAN "FUERA" A S. AUREOLES

Al concluir un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio de Gobierno del estado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue objeto de críticas y los simpatizantes del presidente electo le gritaron "fuera Silvano, fuera Silvano".

Justo cuando Aureoles y López Obrador salían del palacio de gobierno en el centro de Morelia, gente reunida en la avenida principal en espera del mitin del presidente electo, comenzaron a gritar y chiflar contra el mandatario estatal.

El gobernador Aureoles entró a Palacio de Gobierno mientras López Obrador comenzó su mitin en un templete instalado en la Plaza, donde las rechiflas y los gritos continuaron.

Minutos más tarde, durante su discurso, el presidente electo prácticamente regañó a sus simpatizantes y enumeró los programas que vendrán en su gobierno para Michoacán.

"Para que no estén ahí diciendo fuera Silvano. Eso no me importa, lo que importa es sacar al pueblo de la pobreza", expresó.

Durante el encuentro privado, López Obrador y Silvano Aureoles pactaron trabajar en conjunto para sacar adelante a Michoacán.