Da AMLO negativo al Covid-19, se recupera

Tras 11 días de haber dado positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que luego de hacerse una prueba de antígenos, ésta había resultado negativa, pero apuntó que deberá esperar unos días más, pues se mantiene recuperando su salud.

Este jueves por la noche, en un video difundido en sus redes sociales y vestido con un traje oscuro, en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal agradeció a aquellos que se preocuparon, tanto mexicanos como extranjeros, que oraron y le mandaron buenas vibras por su salud.

"Me da mucho gusto comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del Covid", indicó.

"No voy a dejar de agradecer a todos, a todas ustedes, mexicanos y también extranjeros, que se preocuparon por mi salud. A los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, así que un abrazo, muchas gracias de todo corazón y ya vamos hacia adelante, porque, como decía Vicente Guerrero: ´La patria es primero´", dijo.

Tras bajar los cerca de 50 escalones de la escalera que conduce de la Galería de los Presidentes al Patio de Honor de Palacio Nacional, y teniendo de fondo la frase de Vicente Guerrero, "La patria es primero", el mandatario comentó: "Ya ven, ya estoy mejor".

Al mediodía de ayer jueves, el mandatario fue visto al caminar por el Jardín Botánico de Palacio Nacional portando cubrebocas, algo inédito, puesto que sólo había sido observado con la mascarilla dentro de aviones comerciales, y estuvo acompañado por Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y por Octavio Almada Palafox, integrante de la Ayudantía del Ejecutivo.