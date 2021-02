Da AMLO negativo a prueba de Covid-19

"Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del Covid", expresó.

"No voy a dejar de agradecer a todas y a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros, que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todos, a todos, así, muchas gracias de todo corazón".

Casi al llegar al minuto 12 del mensaje, el Presidente dejó de hablar, avisó que realizaría una caminata y con algunos cortes de edición se apreció cómo descendió por las escaleras alfombradas de Palacio Nacional que conducen al Patio de Honor.

"Voy a caminar un poco", dijo, mientras avanzaba, sin tomarse del barandal.

Ya abajo, luego de 48 escalones, dejó ver que se trató de una demostración pública para acreditar que su mejoría es real.

"Ya ven, ya estoy mejor", soltó.Defiende estrategia antiCovidEl Presidente transmitió su mensaje, a través de redes sociales, dos horas después de que se informó que México acumula más de 162 mil muertes como consecuencia de la pandemia.

Pese a ello, se dijo convencido de que la estrategia y las acciones de su Gobierno han sido las correctas, tanto en materia sanitaria, como económica.

"Vamos a seguir trabajando, luchando, ayudando al pueblo. Repito, estoy optimista, no tengo desánimo, estoy pensando en que vamos a sacar adelante a nuestro querido México, creo en la fórmula que se está aplicando", aseveró.

"Creo que la honradez es la mejor política y es la honradez la que nos da frutos, la corrupción es lo que impedía a México salir adelante".

Al hablar sobre los efectos del Covid-19, consideró que la crisis ha generado cambios emocionales en la sociedad.

"No sé ustedes, pero yo estoy notando de que nos estamos humanizando más los mexicanos", manifestó.

"Hay más fraternidad, hay más solidaridad, estamos haciendo un lado el egoísmo, el individualismo, el racismo, el clasicismo, la discriminación, el odio, el rencor y nos estamos abrazando, la tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos".

El Jefe del Ejecutivo reiteró que México tiene asegurado el abasto de vacunas contra Covid, gracias a la variedad de contratos firmados con gobiernos y farmacéuticas.

Insistió en que el material para arrancar con la inmunización de adultos mayores llegará a México la próxima semana.

"Entonces, vamos a salir adelante en lo relacionado con la crisis sanitaria. Vamos, desde luego, a seguirnos cuidando, a seguirnos protegiendo y tengamos fe de que ya no nos vamos a enfermar y lo más importante que vamos a salvar vidas", señaló.

"Que ya no sigan falleciendo personas, seres humanos, gente que se nos adelantó, a quienes siempre vamos a recordar con mucho cariño, con mucho amor".

En materia económica, celebró que no exista una crisis de consumo interno, como lo demuestran los 125 mil millones de pesos de ingresos que tuvieron las tiendas de autoservicio, solo en enero de este año.

"No tenemos una crisis de consumo", dijo, tras reconocer que los connacionales que trabajan en Estados Unidos rompieron récord con el billón de pesos que enviaron de remesas al País durante 2020.