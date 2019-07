Da AMLO mensaje a un año de su triunfo electoral

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebra este lunes el primer aniversario de su victoria electoral con un mitin en el que ha enlistado sus acciones de Gobierno.

En el Zócalo, el Mandatario dijo que, aunque poco, la economía mexicana crece.

Asimismo, afirmó que no hay recesión y es menos injusta la distribución del ingreso.

"Los ingresos pasaron de 2 billones 450 mil millones a 2 billones 580 mil millones de pesos, un crecimiento del 1 por ciento en términos reales", mencionó.

Sostuvo que todos los recursos que entrega el Gobierno mediante los programas sociales y de bienestar llegan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediación.

"Se acaba el clientelismo y el famoso moche y desde luego la corrupción", pronunció.

"Esto tiene inconformes a algunos, pero se van a ir acostumbrando, ya no hay partidas de moches, esto me lo aconsejan mis asesores, me lo dice la gente: 'licenciado, si ganamos y si triunfamos algún día no nos mande el apoyo a través de los gobiernos, entréguelo de manera discreta al pueblo".

Al iniciar su discurso, el Presidente aseguró que el cambio de Gobierno no ha sido más de lo mismo.

"No voy a determe en la elaboración de ideas y conceptos, iré al grano, siempre he pensado que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, pero ahora son tiempos de hechos, no de palabras", expresó.

Ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la Presidencia, recordó.

"Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo y el influyentismo", añadió.

El tabasqueño sostuvo que fue un triunfo de todos: "Fue un triunfo para los niños mexicanos, niñas, a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz".

"Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y de la ciudad que encargaron con perseverancia la voz por la justicia, una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria".

Mencionó que bajaron los sueldos de altos funcionarios y subieron los de empleados de base.

"Ahora ningún funcionario puede recibir más que el Presidente", dijo.

Aseguró que aumentó el salario mínimo en 16 por ciento, algo que no ocurrió "en el periodo neoliberal".

También habló sobre el huachicol. López Obrador sostuvo que se redujo el robo de combustible en 94 por ciento.

"Con eso nos ahorramos 50 mil millones de pesos", dijo.

La inflación, añadió, ha bajado de 5.3 a 4.3 en comparación del mismo periodo del año pasado.

Informó que se redujo el gasto en publicidad del Gobierno, lo que representa un ahorro de 4 mil millones de pesos.

Del mismo modo, continuó, se realizó la compra consolidada de medicamentos con un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos.

"Hasta hoy, en compras del Gobierno, hemos obtenido ahorros por 113 mil millones de pesos. Todos los secretarios de Estado hicieron pública su declaración patrimonial y se creó una página de internet para consultar la nómina de los servidores públicos", indicó.

Explicó que ya no existe el Consejo de Promoción Turística que manejaba sin transparencia los impuestos cobrados a los extranjeros, por lo que ahora esos recursos se destinan para el Tren Maya y la promoción queda a cargo de las embajadas.

Mencionó que se trabaja en campos petroleros para extraer mayores niveles de crudo y gas asociados.

"Este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, de gas y de electricidad, representa un aumento del 50 por ciento con respecto al año anterior", dijo.

"El peso se ha fortalecido frente al dólar. Se captó siete por ciento más (de inversión extranjera)".

Según el IMSS, refirió, en los primeros cinco meses del año se han creado 300 mil empleos.

Contando los programas sociales, apuntó, se supera el millón de empleos.

Anunció que ya están funcionando 83 universidades públicas gratuitas, en las que trabajan 460 maestros.

El Mandatario federal indicó que el Conacyt se está reformando.

"Por eso hay nerviosismo, para orientar sus trabajos de investigación a las necesidades más apremiantes del pueblo y de la nación".

Informó también que el programa de Jóvenes Construyendo el futuro tiene más de 600 mil aprendices.

"Jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis. En 3 meses más llegaremos a 1 millón de jóvenes y en 2021 ningún jóven se quedará sin trabajo o sin estudio", aseveró.

A 12 meses de vencer a sus contrincantes, con más del 53 por ciento de los votos, el Mandatario decidió festejar muy a su estilo.

Para conmemorar la fecha, convocó a un acto multitudinario en el Zócalo capitalino, hasta donde llegaron simpatizantes, por su propio pie, pero también contingentes organizados desde diversos estados del País.

A pesar de ser lunes, el tabasqueño canceló su tradicional conferencia mañanera y se concentró en su casa y en Palacio Nacional para dar los últimos toques a su discurso.

El Jefe del Ejecutivo salió del histórico recinto por la Puerta Mariana --la más cercana a la Catedral--, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez.

En la explanada ya lo esperaban sus seguidores, así como funcionarios federales y gobernadores emanados de las filas de Morena.

Previo a su participación, en el escenario del Zócalo desfilaron el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y Margarita La Diosa de la Cumbia.

En previsión por la lluvia y la cantidad de personas que acudirían al Zócalo, el destacamento militar de Palacio Nacional arreó la bandera pasadas las 14:00 horas.