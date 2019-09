Da a su doblaje acento mexicano

Ciudad de México

Eugenio Derbez no es ajeno al doblaje, pues ya dio su voz al Burro de la saga de Shrek y a Snowball, el conejo gruñón de La vida secreta de tus mascotas. Ahora lo hace en la segunda entrega de Angry Birds con Glenn, un águila científica, temerosa de su jefa Zeta.

Aunque tiene experiencia en este rubro, el actor sabe que éste no es su ámbito y respeta a quienes hacen doblaje de manera profesional y aboga por que sus condiciones salariales mejoren.

NADA FÁCIL

"Yo respeto muchísimo el medio del doblaje y siempre se los he externado. Una de las disciplinas más difíciles de la actuación es el doblaje, y si me preguntaras que qué es lo más difícil que he hecho, sin duda te diría que eso. Es complicadísimo y he visto a grandes actores que no han podido hacerlo, porque no es fácil.

"Los respeto muchísimo (a los actores) y cada que voy a una cabina y los veo les digo: ´Ustedes son los maestros´ y me da pena, porque muchas veces tú te llevas el crédito, te pagan más —cosa que se me hace injusta—, pero lamentablemente es parte del sistema. Honestamente debería haber mejores condiciones para la gente del doblaje, porque el mejor del mundo es el que se hace aquí en México y está muy mal pagado", expresó.

SE DOBLA A SÍ MISMO

Ésta es la primera vez que Derbez tiene que doblarse a sí mismo en una cinta animada, pues en otras ha trabajado con base en el trabajo vocal que hizo el talento original. En la saga de Sherk le tocó doblar la parte realizada por Eddie Murphy y en las dos entregas de La vida secreta de tus mascotas hizo lo propio con Kevin Hart. En Angry Birds 2. La película él fue elegido como la voz original de Glenn y el estudio le pidió que también hiciera la voz en español.

"Es la primera vez que me toca ser parte del elenco original y por eso es que el personaje es más pequeño, porque siempre que hago algún doblaje en español es un personaje estelar y ahora me tuve que doblar a mí mismo... Soy muy flexible", dijo Derbez bromeando.

Y contó que a Glenn le dio algunas frases que se han hecho virales en la red.

"Siempre pido permiso para adaptarle algunas cositas a mis personajes y justo acaba de grabar una línea de mi personaje, no recuerdo cuál fue la original, y le dije al director que me pusiera la escena otra vez y dije: ´Ya siéntese, señora´ y me la dejaron".

LOS DEMÁS

"Zeta viene a hacer un desmadre. Quiere la isla de los puerquitos y también la de los pajaritos, porque ella vive en una isla muy fría y está harta. Sufre porque tiene mucho frío y también tiene frío el corazón. Está muy amargada, pero está así por una razón que ya verán. Y es por Zeta que

los puerquitos y los pajaritos, que siempre están peleándose como en el juego, tienen que hacer alianza para combatirla", expresó Orozco, quien, al igual que Derbez, respeta el ámbito del doblaje.

Rubén Cerda se sumó al equipo de los pájaros al interpretar a Bomb.

"Lo propositivo de la película es que tiene un gran tema de conversación por el mensaje que da en cuestiones de relaciones humanas, o bueno, relaciones de pájaros y puerquitos. Es una película para toda la familia y no solamente los niños, sino los papás también se van a divertir. Es una película en la que te estás riendo todo el tiempo, pasan cosas muy graciosas y con un sentido del humor único", comentó.

El conductor y comediante Faisy repite el doblaje del pájaro Chuck luego de haberlo hecho en 2016 con la primera parte de Angry Birds, y al tener la referencia previa, aseguró que esta entrega la van a disfrutar.

"La primera parte fue mucho la presentación del conflicto de los pájaros y los puerquitos, como en el videojuego, pero ahora es otra historia, hay personajes nuevos, hay muchas escenas de risas que van a disfrutar mucho los niños y otros que va disfrutar son los adultos", indicó Faisy.