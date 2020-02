...Da a conocer el despido de la funcionaria

Despiden a la fiscal adjunta de delitos menores del Condado Hidalgo, Cynthia Alanís, detenida este lunes en relación con cargos federales en su contra, según confirmó el propio fiscal de distrito del condado, Ricardo Rodríguez.

Sin hablar de los cargos que se fincaron en contra de Alanís, el fiscal Rodríguez informó que como resultado de las acusaciones de las que es objeto, la mujer ha sido despedida de su cargo.

"Me han informado que la fiscal adjunta de delitos menores en mi oficina, Cynthia Alanís, fue arrestada por las autoridades federales. La empleada ha sido despedida. Tengo entendido que los cargos presentados no están relacionados con ninguno de los trabajos realizados por la ex empleada en esta oficina", dijo Rodríguez, en una declaración hecha de manera pública.